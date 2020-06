Distance, masque et désinfection des classes : voici ce qui devrait changer dans les écoles à partir du 22 juin Lors de son allocution du 13 avril, Emmanuel Macron a annoncé une réouverture progressive des établissements scolaires à partir du 11 mai. − MARTIN BUREAU / AFP

PROTOCOLE SANITAIRE - Pour permettre le retour de tous les élèves à l'école et au collège le 22 juin prochain, le protocole sanitaire en vigueur sera allégé, à commencer par la distanciation physique. L'ensemble des mesures seront annoncées mardi. Voici ce que l'on sait.

A partir du 22 juin, l'école redevient obligatoire pour tous les écoliers et collégiens. Alors qu'ils étaient actuellement accueillis dans les établissements en groupes réduits de 15 personnes maximum, le retour de tous impliquera nécessairement la levée de cette limitation, et avec elle un assouplissement du protocole sanitaire. A commencer par la distanciation physique.

Fin des 4 m² par élève

"L'allègement fondamental sera celui de la distanciation physique qui sera désormais moins contraignante", a d'ailleurs déclaré le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer ce lundi matin sur Europe 1. Il faudra respecter une distance d'"un mètre latéral entre chaque élève", et non plus de 4m2 par élève.

Un décret publié ce lundi 15 juin indique : "Dans les écoles élémentaires et les collèges, l'observation d'une distanciation physique d'au moins un mètre s'applique uniquement dans les salles de classe et tous les espaces clos, entre l'enseignant et les élèves ainsi qu'entre chaque élève lorsqu'ils sont côte à côte ou qu'ils se font face. L'accueil est assuré par groupes qui ne peuvent pas se mélanger." Ainsi, la distanciation sera abolie dans les couloirs et les parties communes tant que plusieurs groupes d'élèves ne se croisent pas.

Port du masque pour les profs, récréations décalées pour les élèves

Des sources syndicales ont également indiqué à LCI que la désinfection du matériel serait moins fréquente. Il ne serait plus obligatoire plusieurs fois par jour, mais une seule fois par jour, et le petit matériel serait exclu. Les élèves seraient autorisés à jouer à l'extérieur, mais seulement avec les membres de leur classe, obligeant les directeurs et enseignants à organiser des récréations décalées pour chaque groupes. Il pourrait en être de même pour la cantine. Le port du masque resterait obligatoire pour les professeurs. L'inconnue persiste concernant les élèves. Toutefois, selon les établissements et la taille des classes, la nouvelle règle de distanciation physique ne devrait quand même pas permettre d'accueillir partout 100% des élèves, selon le président du Syndicat national des lycées et collèges (SNALC) Jean-Rémi Girard contacté par LCI. Le nouveau protocole sanitaire sera dévoilé mardi en fin de journée par le ministère de l'Education nationale.

