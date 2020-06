Distanciation au restaurant, masque dans les transports : ces règles qui ne vont pas disparaître tout de suite

En annonçant le passage au vert de l'ensemble du territoire national – à l'exception de la Guyane et Mayotte -, le chef de l'Etat permet aux restaurateurs d'Ile-de-France de rouvrir leurs salles. Quelques impératifs restent cependant en vigueur : les règles de distanciations sociales sont en effet maintenues. Les clients devront donc être espacés d'un mètre minimum. Un maximum de 10 personnes par table est à observer. Il ne sera par ailleurs pas possible de consommer debout au comptoir. Ce qui n'est pas du goût de nombreux restaurateurs. Pour Gabin Jarry, patron de la pizzeria Rivoluzione à Paris, qui témoignait sur TF1, pouvoir rouvrir demain "c'est réjouissant mais on n'est pas encore tiré d'affaire" : "il ne faut pas oublier qu'on conserve la distanciation d'un mètre qui réduit notre capacité d'accueil et automatiquement qui réduit notre chiffre d'affaires. Et nous, on conserve les mêmes loyers" à payer.

Les crèches, écoles et collèges fonctionneront à plein à partir du 22 juin. Si le protocole sanitaire sera allégé, certaines règles seront toujours en place. "L'allègement fondamental sera celui de la distanciation physique qui sera désormais moins contraignante", a dit Jean-Michel Blanquer sur Europe 1. Il faudra respecter une distance d'"un mètre latéral entre chaque élève", et non plus de 4m2 par élève. "Dans les écoles élémentaires et les collèges, l'observation d'une distanciation physique d'au moins un mètre s'applique uniquement dans les salles de classe et tous les espaces clos, entre l'enseignant et les élèves ainsi qu'entre chaque élève lorsqu'ils sont côte à côte ou qu'ils se font face", explique un décret publié lundi matin.