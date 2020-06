Distanciation mais pas de masque systématique : voici ce qui attend les enfants pour les colonies de vacances Thinkstock

VACANCES - Le gouvernement doit dévoiler le protocole sanitaire qui encadrera les colonies de vacances cet été. Nous avons pu le consulter dans sa version non encore officielle. Voici ce qui devrait être annoncé.

Le ministère de l'éducation nationale et de la culture doit dévoiler ce mardi le protocole sanitaire visant à encadrer les colonies de vacances pour les mineurs cet été. Nous avons pu consulter une version non encore officielle de ces mesures qui entreront en vigueur à compter du 22 juin. Sont concernés les "séjours de vacances, les séjours courts, les séjours de vacances dans une famille, les séjours spécifiques (sportifs, linguistiques, artistiques...) ainsi que les activités avec hébergement des accueils de scoutisme". Cette reprise suit une ligne directrice axée sur plusieurs grands principes à savoir "la sécurité, le contrôle et la traçabilité des séjours et le maintien d'une offre de loisirs éducatifs de qualité".

Des activités possibles dans toute la France

Le protocole établit un rayon géographique qui s'étend à l'ensemble du territoire national pour cette reprise. Autrement dit, les accueils collectifs de mineurs avec hébergement pourront reprendre sur tout le territoire métropolitain quel que "soit le classement du département en zone verte ou orange" mais aussi "être organisés au départ et à destination des outre-mer dans le respect des règles de circulation établies pour ces territoires". Ces activités resteront par contre "suspendues" jusqu'à nouvel ordre pour l'étranger.

Nombre de participants pas restreint mais pas plus de 15 par activité

Pour ce qui est du nombre de mineurs participants, il n'est "pas restreint", simplement asujetti au "respect de la distanciation sociale et des gestes barrières". En revanche, les activités devront être organisées en petit groupe ne dépassant pas 15 personnes maximum (encadrants non compris). Cela implique tout de même des locaux et un programme d'activités adaptés. Pour les locaux, justement, le protocole, établit une série de réglementations très précise comme la désinfection régulière des "objets fréquemment touchés", la présence de "savon en quantité suffisante" et l'équipement des salles de "flacons ou distributeurs de solutions hydroalcooliques" utilisés sous "sous le contrôle d’un encadrant". De même, des dispositions sont prévues pour l'hébergement. On retient notamment le respect d'une "distance de 1m entre chaque lit" et l'aération des chambres "plusieurs fois par jours". La climatisation est autorisée "en évitant de générer des flux d'air vers les personnes". Les lits superposés sont autorisés "à la condition que les mineurs y soient couchés tête-bêche."

Pour les transports vers les lieux de séjour, la distanciation physique devra être respectée "dans la mesure du possible".

Le masque pas requis pour les mineurs sauf...

Le document n'oublie pas non plus de mentionner le cadre du port de masque. Ainsi, il est "obligatoire pour les encadrants et pour toute personne prenant part à l’accueil lorsque la distanciation physique n’est pas possible". Par contre, il n'est "pas requis" pour les mineurs. Deux exceptions : pour les mineurs de plus de 11 ans, il devient "obligatoire lors d’activités dans lesquelles la distanciation physique n’est pas possible". Les enfants présentant des symptômes d'infection au coronavirus doivent aussi se munir de cet équipement. D'ailleurs, la conduite à suivre "lors d’une suspicion ou d’un cas avéré de covid-19" est particulièrement détaillée.