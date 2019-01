Protection de l'Enfance : "dans dix ans, on n'aura plus de famille d'accueil", prévient Lyes Louffok

On estime qu'en France, selon les chiffres de 2015, 300 000 mesures de protection de l’enfance ont été prises. Et "ces enfants sont amenés à vivre des maltraitances et c’est très peu pris en compte. Il faut alerter les pouvoirs publics", explique Lyes Louffok. Reste que si la violence est un sujet à part entière et central dans ce documentaire, il est aussi central dans la vie de ces enfants placés notamment en foyer. "Il y a des enfants agresseurs qui cohabitent avec les enfants victimes et ces enfants violents sont souvent eux-mêmes des victimes. Il n’y a pas de prise en charge. Il faudrait financer une structure de soins pour les enfants placés. Des départements avaient demandé des fonds à l’ARS (Agence régionale de santé) mais cela a été refusé. La pédopsychiatrie est un secteur ravagé. Les départements ne trouvent pas de personnes pour les postes", d'après lui.





"Il faut créer des petites structures adaptées. Pour palier la maltraitance il faut mettre en place des cellules de contrôle. Et elles n'existent pas dans tous les départements", regrette Lyes Louffok. Selon le travailleur social, les foyers doivent demeurer des mesures d'urgence or ils ne le sont plus. "Beaucoup de famille d’accueil considèrent ces enfants comme leurs propres enfants mais dans les 10 prochaines années, on n'aura plus de familles d’accueil, notamment parce que la population vieillit. On est en pénurie, cela a baissé d’environ 5%". La faute à la professionnalisation de cette fonction : "En France, c'est un métier et on interdit aux familles d'avoir une autre activité à côté. Ailleurs, les familles sont indemnisées mais elles sont des volontaires et ont un travail, à côté de cela", dit-il.