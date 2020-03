Coronavirus : une plateforme en ligne répertorie les élans de solidarité pour répondre à l'urgence

Un peu partout en France, les appels aux dons se multiplient, émanant de particuliers ou de structures associatives. Une grande chaîne de solidarité qui s'organise au jour le jour, alors que la pandémie de coronavirus (Covid-19) continue de se propager dans l'Hexagone. Pour soutenir ces actions, HelloAsso, spécialiste du don en ligne, vient de lancer une site internet qui regroupe plus de 150 initiatives, en partenariat avec les plateformes de financement participatif Ulule, KissKissBankBank et GivExpert.

Cette plateforme, accessible à l’adresse https://don-coronavirus.org/, rassemble à la fois des collectes nationales et locales. Elle répertorie des initiatives qui œuvrent pour aider les soignants et les populations les plus fragiles, notamment les migrants et les réfugiés, ou pour soutenir les personnes dépendantes. Un moteur de recherche permet de sélectionner une zone géographique, de sorte à ce que chacun puisse contribuer, s'il le souhaite, à une action menée près de chez soi. Les associations qui le souhaitent peuvent se faire référencer en adressant un e-mail à l'adresse contact@don-coronavirus.orgi.