Données personnelles : faut-il vraiment se méfier de FaceApp ?

Ces conditions d'utilisation peuvent paraître peu respectueuses des droits et des données personnelles des internautes. Mais le fait est qu'elles ne diffèrent pas tant que cela d'autres applications, à l'image de Facebook ou d'Instagram. Certes, en Europe, le RGPD (le règlement général sur la protection des données) est passé par là. Entré en vigueur depuis mai 2018, il permet aux utilisateurs de réseaux sociaux d'être davantage en maîtrise de leurs données personnelles. Son consentement est requis de manière plus systématique. Vous pouvez ainsi depuis peu choisir d'activer ou non la reconnaissance faciale sur Facebook, vérifier la manière dont vos données sont retenues dans le cadre de publicités ciblées, ou encore récupérer vos donnés archivées sur Instagram.





Mais, dans leurs conditions d'utilisation, même après le RGPD, on constate bien que Facebook et Instagram, pour ne citer qu'eux, conservent une "licence d'utilisation" de vos données. Si "aucune modification ne peut être apportée" au contenu, il existe là aussi une "licence non exclusive, gratuite, transférable, sous-licenciable, et mondiale pour héberger, utiliser, distribuer, modifier, exécuter, copier, jouer ou présenter publiquement, traduire et créer des œuvres dérivées de votre contenu". Là encore, tout un programme.