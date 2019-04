Dons pour Notre-Dame : les petites églises en péril ne veulent pas être oubliées

La cathédrale Notre-Dame de Paris a déjà recueilli plus d’un milliard d’euros de dons pour sa restauration. Une somme phénoménale, à la hauteur de l’émotion qu’a suscitée l’incendie qui a ravagé une partie de l’édifice lundi 15 avril, et de la notoriété du monument le plus visité de France et d’Europe.





Outre de grandes fortunes comme les familles Arnault et Pinault, des communes, des départements, des régions ont également fait des promesses de don. Ainsi, la région Occitanie a promis 1,5 million d’euros, la région Auvergne-Rhône-Alpes 2 millions d’euros, le département des Alpes-Maritimes 1 million, tout comme la mairie de Toulouse et Toulouse Métropole. Des sommes qui ont du mal à passer auprès de certains élus de ces territoires, qui peinent à récolter des dons pour leurs monuments et leurs églises.





Odon Vallet, historien des religions, enjoint ces dernières à garder leur argent pour s’occuper de leur patrimoine. Dans une interview à La Dépêche, il déclare : "Collectivités territoriales, communes, départements, régions : ‘Gardez vos sous !’ Parce que l’état de certaines églises propriétés des communes est parfois désastreux. (…) Je vous assure que l’état de certaines églises est très préoccupant."