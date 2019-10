Dons pour Notre-Dame : les (très) gros chèques commencent à tomber

NOTRE-DAME - Après l'incendie qui a ravagé la cathédrale le 15 avril dernier, les grandes fortunes avaient fait des promesses de dons d'un montant total dépassant les 850 millions d'euros. Cinq mois plus tard, à une semaine d'écart, les milliardaires Arnault et Pinault ont finalement signé leur convention de mécénat, dotant la Fondation Notre-Dame de 300 millions d'euros.

Mardi 24 septembre, Bernard Arnault a donc signé une convention de mécénat portant sur 200 millions d'euros pour la restauration de Notre-Dame. La première fortune de France a fait ce don au nom de la famille Arnault et de son groupe de luxe LVMH. "Nous finançons une partie de la reconstruction et nous allons suivre le programme établi par l’Etat. Nous sommes là pour aider et financer la rénovation de ce monument extraordinaire. Notre-Dame restera Notre-Dame", a-t-il alors déclaré solennellement.

Ce mardi 1er octobre, c'était au tour de François Pinault et de son fils François-Henri de rencontrer l'archevêque de Paris, Monseigneur Michel Aupetit. Ils ont signé les documents concrétisant leur promesse de dons de 100 millions d'euros pour Notre-Dame de Paris. "Le 15 avril, à onze heures du soir, on regardait les images de la cathédrale en feu, on s'est concertés et on a décidé de ce don", a raconté l'homme d'affaires, assurant qu'il avait rendu son geste public uniquement pour "en entraîner d'autres".

A l'inverse des autres dons, ces énormes montants ne sont directement versés à la Fondation ou à l'Etat : l'argent sera débloqué au fur et à mesure des demandes et en fonction des travaux. Le 20 juin, une première tranche de 10 millions d'euros avait notamment été versée par la famille Pinault pour les travaux de sécurisation de la cathédrale. Le fondateur du groupe Kering a cependant précisé que la somme destinée à la Fondation Notre-Dame, serait versée dans son intégralité même dans le cas où la restauration du monument s'avérerait moins coûteuse que prévu.