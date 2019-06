Drame de Lorient : l'émotion reste vive

Après trois jours de cavale, la passagère du chauffard qui a fauché deux enfants à Lorient le 9 juin 2019 a été arrêtée à Caudan. Elle s'est rendue en frappant à la porte d'un inconnu qui a prévenu la police. Le conducteur, lui, est toujours recherché. Les habitants, quant à eux, sont toujours sous le choc et se montrent solidaires. Endeuillé, les membres de la communauté turque espèrent que le suspect se rende également. À Lorient, une marche blanche a été organisée en hommage au petit garçon décédé.



