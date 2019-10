Droit d'asile, reconduites à la frontière, titres de séjour : le vrai du faux sur l'immigration

JT 20H - Nous démêlons le vrai du faux concernant les chiffres de l'immigration. Un sujet qui a été débattu à l'Assemblée nationale ce lundi.

Voulu par Emmanuel Macron, le débat sur l'immigration a eu lieu ce lundi à l'Assemblée nationale. À ce propos, le nombre de demandeurs d'asile est-il en constante augmentation ? Y a-t-il plus de reconduites à la frontière ? Notre pays a-t-il accordé plus de titre de séjour en 2018 qu'en 2017 ? Réponses et explications avec notre journaliste Sehla Bougriou.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/10/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.