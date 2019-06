Drôme : les orages de grêle ont provoqué d'énormes dégâts

Les orages de grêle du 15 juin 2019 ont été très violents. La Drôme a été particulièrement touchée. A Romans-sur-Isère, les dégâts sont énormes. Partout en ville, on observe les stigmates d'une tempête aussi soudaine que violente. Sur place, deux écoles sont restées fermées jusqu'à nouvelle ordre.



