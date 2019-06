Drôme : les récoltes ont été ravagées par l'orage de grêle

C'est un coup dur pour les agriculteurs de la Drôme. L'orage de grêle a complètement ravagé leurs vignes et leurs vergers. La majeure partie des récoltes a été perdue. Des fruits fendus par la grêle ou encore des arbres quasi-irrécupérables, tels sont les dégâts auxquels les producteurs doivent faire face, alors que la plupart d'entre eux ne sont pas assurés. Comment vont-ils s'en sortir ?



