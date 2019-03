Drôme : marche blanche pour la réouverture de la maternité de Die

C'est le père d'un bébé mort in utero qui est à l'initiative de cette marche. À Die, petite commune de la Drôme, 600 personnes ont manifesté ce samedi pour la réouverture de la maternité, fermée en 2017. L'illustration d'une réalité nationale. En 20 ans, alors que la population a augmenté, la moitié des maternités ont été fermées dans notre pays. S'il y en avait 814 en 1996, désormais elles ne sont que 498.



