"Du saumon et du rosé, tout va bien" : les Parisiens n'ont pas loupé le retour des terrasses

Il est à peine midi au restaurant La Garçonnière, dans le 16e arrondissement de Paris, et serveurs et serveuses affublés de masques jetables ou de bandanas reprennent du service sous un soleil cuisant. Deux tables barrent l’entrée principale, signifiant aux clients l’interdiction de pénétrer à l’intérieur de l’établissement. Qu’à cela ne tienne, il fait beau dehors et une trentaine de personnes ne boudent pas leur plaisir de déjeuner à l’air libre. "Je mange du saumon, je bois du rosé, tout va bien", indique sobrement une femme d’une quarantaine d’années attablée seule, à l’ombre.

"On est contents d’être là", s’exclament Quentin et Mélanie, un couple d’habitués vivant à deux pas. "On venait avant, c’était important de venir aujourd’hui", explique Mélanie en pleine dégustation d’un burger-frites. "On profite d’être sans les enfants pour pouvoir déjeuner dehors, avec le beau temps." Armelle, elle, est venue avec ses deux fils, Antoine et Guillaume, dans cet endroit qu’ils affectionnaient particulièrement "dans la vie normale". "Il fait beau, on en profite après deux mois enfermés chez nous", confie cette mère au foyer, qui entrevoit dans la réouverture des terrasses un signe annonciateur de jours meilleurs : "On voit un peu le bout du tunnel".