Du tritium retrouvé dans l’eau potable de plus de 6 millions de Français : doit-on s'inquiéter ?

La carte publiée par l'ACRO à partir des données du ministère, "fait apparaître plusieurs zones" régulièrement concernées notamment le long de la Seine, de la Vienne et de la Loire, "à cause des rejets radioactifs" de centrales nucléaires. "Autour du centre du CEA de Valduc où le tritium est produit pour l’armement nucléaire ; autour du centre CEA de Saclay où il doit s’agir d’une pollution rémanente", peut-on ainsi lire sur le site de l'association tandis que le long de la Seine, la zone concernée s'étend "de la centrale nucléaire de Nogent sur Seine à l’Ile de France" et pour ce qui concerne les abords de la Vienne et de la Loire, les installations nucléaires d’EDF (Belleville, Dampierre, St-Laurent, Chinon et Civaux) sont ciblées.





Selon l'association, 268 communes françaises sont concernées au total, dont de "grandes agglomérations" comme Orléans, Blois, Tours, Angers, Nantes, et 122 communes d'Ile-de-France.