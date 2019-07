Eau potable contaminée : le parcours d'une rumeur

Mercredi dernier, une association a publié dans un communiqué une carte du pays indiquant des zones où l'eau potable serait contaminée au tritium, un corps radioactif. Le document a semé la panique chez plus de six millions de personnes, sauf que tout était faux. Alors, comment une telle rumeur a-t-elle pu voir le jour ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/07/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.