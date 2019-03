Ecole : insultes et menaces sur les enseignants en hausse, selon une étude

Les profs et les directeurs d'école de plus en plus visés ? Selon le baromètre annuel de la Fédération des autonomes de solidarité laïque (FAS), qui assure la protection des personnels de l'Education nationale, les litiges impliquant ces derniers ont augmenté de 7% l'an passé.





D'après l'étude publiée par le JDD, sur la base des 1.900 dossiers de protection juridique ouverts pendant l'année scolaire 2017-2018, les agressions physiques - dont plusieurs cas ont été relayés ces dernières semaines - représentent moins de 6% des dossiers. "On ne peut pas présenter l'école comme un lieu d'insécurité permanente", insiste le secrétaire générale de la FAS, Vincent Bouba, auprès du JDD. Mais "ce qui mine le moral des enseignants, ce sont les incivilités, les petites violences répétées".