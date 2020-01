Collégiens et lycéens adhèrent massivement au concept de laïcité, selon une étude

Ce serait un sujet délicat, source de crispation. Elle serait même en danger, selon certains. Pourtant, à en croire l'étude "inédite" réalisée entre mars et mai 2018 auprès de 16.000 élèves de troisième et Terminale d'établissements publics et privés sous contrat, 500 enseignants et 350 chefs d'établissement par le Conseil national d'évaluation du système scolaire (Cnesco), la laïcité à la française, pilier de l'école républicaine, a encore de beaux jours devant elle.

Un bémol, cependant : des difficultés se concentrent dans certains types d'établissements. Car le Cnesco indique aussi que 28% des élèves en lycée professionnel estiment que les règles de vie prescrites par la religion sont plus importantes que celles de la République, contre 14% dans les lycées généraux. En outre, dans les collèges d'éducation prioritaire, 15% des profs chargés de cet enseignement constatent des atteintes à la laïcité, contre seulement 1% hors de l'éducation prioritaire. Plus largement, cette étude montre que les élèves qui ont le plus de connaissances civiques sont aussi ceux qui sont les plus attachés à la laïcité. Et qu'il y a moins de problèmes au niveau du collège, même pour les établissements difficiles, qui consacrent à ce sujet plus d'interventions et de temps.