Ecole, travail, médecin à moins de 15 minutes, la ville qui fait gagner du temps

"C'est vrai qu'on a des vies de plus en plus intenses, on est artisans, entrepreneurs. On n’a pas beaucoup de temps off donc on essaye de l’optimiser. Le fait d’avoir tout sur place, c'est un vrai bonus" se réjouit Pierre-Antoine, avant d’ajouter : "On a une vie assez douce, sans rupture, tout s’enchaîne assez facilement."

C'est un rêve d'urbaniste un peu fou qui commence à prendre forme. Dans un quartier en construction à deux pas du centre-ville de Nantes, La Prairie-au-Duc, les habitants vivent à un autre rythme, avec tout les service à proximité. Ainsi, Pierre-Antoine, boulanger, a son domicile, son travail, l'école, les commerces, les loisirs et la santé à portée de main. Tous ces lieux de vie, ces services sont situés dans un tout petit périmètre, 5 minutes à vélo et 15 minutes maximum à pied.

Cette idée de "ville du quart d’heure" sort tout droit de l'imagination de Carlos Moreno, urbaniste. Pour lui, la crise sanitaire a servi d’accélérateur : "Aujourd’hui, avec le Covid-19, on a pris une loupe et on a agrandi toutes ces énormes difficultés. On n’a plus de temps, on est toujours pressé, on ne voit plus sa famille, on ne voit pas grandir ses enfants."

Séduisante sur le papier, cette idée, qui consiste également à créer du lien social entre les habitants avec des espaces partagés, a ses contraintes logistiques, comme l’explique l’urbaniste et aménageur du quartier, David Polinière. Le tout est une question d'équilibre. "Dans nos ventes de terrain, on définit le fait que, sur telle cellule, il pourrait y avoir telle activité. Ce qui veut dire que, si on a défini, dans la vente d’un terrain, le fait qu’il pourrait y avoir une banque, il n'y aura pas de banque sur le terrain d’à côté."