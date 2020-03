Ecoles fermées, rassemblements interdits : le Haut-Rhin inaugure le "stade 2 renforcé" face au coronavirus

"Il y a deux jours, nous étions à dix cas avérés dans le Haut-Rhin, en 48 heures, ce nombre a été multiplié par huit." Le préfet du Haut-Rhin, Laurent Touvet, a fait le compte. Surtout, il a annoncé le passage au "stade 2 renforcé" et les mesures qui vont avec. Premièrement, "une centaine d'établissements" scolaires seront fermés à partir de samedi, ce qui concernera "entre 30.000 et 40.000 élèves" et ce "pour l'instant pour deux semaines". Dans le détail, il s'agit des "établissements scolaires, périscolaires et des lieux d'accueil de la petite enfance où ont été signalés soit des élèves, soit des enseignants ou des personnels malades, avérés ou probables". A ceux-ci s'ajoutent "les établissements scolaires où sont scolarisés des enfants ayant participé au rassemblement" de l'église évangélique de La porte ouverte à Mulhouse du 17 au 21 février.