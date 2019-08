Ecoles : l'été, une période propice pour les travaux

A l'école primaire de Mons-en-Barœul, dans le Nord, l'heure est aux réparations. Pour repenser le bâtiment, notamment pour permettre le dédoublement des classes, trois millions d'euros ont été investis. C'est également le cas dans une école à Saint-André, où les sanitaires ont été rénovés. Et à Lille, où des jardins pédagogiques ont été créés pour le bien-être des élèves. Cependant, le délai est trop court pour les communes qui sont en charge des chantiers. En effet, les travaux des bâtiments doivent être achevés avant la rentrée.



