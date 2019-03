Le changement d'heure permet-il vraiment de faire des économies d'énergie ?

L’heure d’hiver sera-t-elle bientôt de l’histoire ancienne ? Une consultation citoyenne organisée par l’Assemblée nationale et dévoilée ce jeudi a montré un soutien majoritaire (83,71% des voix sur plus de 2 millions de votants) au maintien de l’heure d’été en France. Prochaine étape : une décision au niveau européen, qui devrait avoir lieu ces prochain mois. Il faut dire que ce rituel n’a plus beaucoup d’adeptes. Notamment car les économies d’énergies, principale raison pour laquelle il a été instauré, ne sont plus vraiment d’actualité.





Le changement d'heure a en effet été mis en place en France en 1976, après le choc pétrolier, dans le but de limiter l'utilisation de l'éclairage artificiel. Seulement voilà : selon l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe), qui avait lancé en 2006 une étude d'évaluation des impacts énergétiques du régime d'heure d'été, actualisée en 2009, "le changement d'heure permet des économies d'énergies et de CO2 réelles mais modestes, pour un coût quasi-nul de mise en œuvre".