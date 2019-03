L'euro est-il l'ennemi du pouvoir d'achat ?

Tout d'abord, comment arrive-t-on à de tels chiffres ? Cette étude a été réalisée par un think tank allemand qui se dit "spécialisé dans l'observation et l'analyse systématiques de la politique europénne, dans les domaines économique et juridique". Il y est imaginé la façon dont aurait évolué la situation économique de huit pays de la zone euro s'ils avaient conservé leur monnaie nationale. Si cette étude a remis une pièce - en euro - dans la machine à spéculation à propos de la devise européenne, ses résultats ont rapidement été contestés.





Et pour cause, la méthode utilisée par les auteurs de la publication est surprenante : ils ont comparé les pays étudiés avec des pays a priori similaires hors zone euro. Ils estiment, par exemple, que la France et de l'Italie auraient évolués de la même manière que l'Australie s'il n'y avait pas eu l'introduction de l'euro. Une méthode bien trop évasive et aux résultats contestables. Ce que n'a pas manqué d'objecter la Banque de France : "N’attribuons pas à l’euro les bénéfices qu’il n’a pas créés, et ne l’affublons pas des maux dont il n’est pas responsable." Elle rappelle d'ailleurs que, depuis l'introduction de la monnaie unique, le pouvoir d'achat en France n'a cessé d'augmenter, et ce plus vite que nos voisins européens.