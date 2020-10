Economie : un confinement pour sauver Noël ?

Pour les professionnels, faire l'impasse sur Noël tiendrait du scénario-catastrophe. "Le commerce ne pourra pas supporter de nouvelles contraintes durant les fêtes de fin d'année", plaide par exemple Yohann Petiot, directeur général de l'Alliance du commerce, quitte même à "préserver l'ouverture de tous les commerces au-delà de 19h et laisser aux consommateurs la possibilité de réaliser leurs achats en magasin le week-end". Un son de cloche déjà entendu chez d'autres professionnels qui appellent à laisser ouverts tous les commerces, même ceux qui ne font pas partie des "secteurs essentiels" .

Éviter l'impensable, un Noël confiné, chacun chez soi, sans vraies fêtes de familles. Éviter surtout l'impact financier d'une année amputée du moteur économique que sont Noël et la Saint-Sylvestre pour des secteurs entiers. Au-delà des impératifs immédiats de lutte contre la pandémie de Covid-19, c'est aussi l'une des promesses d'un confinement temporaire, même moins sévère qu'au printemps.

Surtout, revenir au confinement alors que les ventes de Noël ont débuté, c'est la garantie presque mécanique du déplacement de nombre d'achats des commerces traditionnels vers les achats sur internet. Comme pour le confinement du printemps, les géants du commerce en ligne l'ont bien anticipé, Amazon en tête, qui communique aujourd'hui sur le thème "achetez en avance et détendez-vous", avec un "Black Friday avant l'heure" du 26 octobre au 19 novembre.

Si la nervosité des commerçants est palpable, c'est aussi parce que plus que toute autre occasion, Noël est pour tous un phénomène commercial. En 2019, selon les chiffres de l'étude européenne du Centre for Retail Research (CRR), nos dépenses festives auraient passé la barre des 70 milliards d'euros, presque 3% du PIB du pays. Selon une étude signée Cofidis en 2017, entre les repas de fête et les cadeaux, le ménage français moyen dépense 750 euros environ, avec des disparités régionales notables, le budget atteignant ainsi 1200 euros en Île-de-France.

Pour nombre de métiers de bouche aussi, une année sans Noël serait catastrophique. On pense ici aux producteurs des 10.000 tonnes de foie gras que l'on consomme chaque année, aux chocolatiers, pâtissiers, poissonniers, écaillers, aux volaillers qui n'élèvent dindes et chapons qu'avec les fêtes de fin d'année en ligne de mire. Si la distribution de ces produits ne devrait pas trop souffrir, la perspective de repas moins festifs pourrait là aussi creuser les ventes. À quel point ? Mystère... Pour le prévoir, il faudrait des précédents. Et la situation actuelle, tant économique que sanitaire, en manque.