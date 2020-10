Covid-19 : capacité d'accueil réduite de moitié pour les universités en zone d'alerte renforcée ou maximale

Une capacité d'accueil réduite de moitié : face à la recrudescence du Covid-19, les universités vont devoir s'adapter. Les salles de classe ou amphithéâtres des universités ne pourront être remplis qu'à 50% de leur capacité au maximum en zones d'alerte renforcée et maximale, a annoncé dimanche Matignon.

Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement Supérieur, a confirmé via un communiqué ce lundi matin l'instauration d'"une jauge pour tous les espaces d’accueil (espaces d’enseignement, espaces de restauration, bibliothèques universitaires) à 50 % au plus de leur capacité nominale", et ce dès ce mardi.

Ces mesures ont été déclenchées suite aux chiffres publiés ces dernières semaines, selon lesquels le Covid-19 se répand à grande vitesse dans le monde étudiant. Certains élèves, sous le hashtag #balancetafac, déploraient d'ailleurs qu'aucune mesure sanitaire suffisante n'était mise en place dans les établissements pour éviter la propagation du Covid-19

Sur les 1.001 foyers qui restent en cours d'investigation, plus d'un tiers - 35,9% - sont en effet survenus en milieu scolaire et universitaire. C'est la catégorie la plus représentée, devant les entreprises privées et publiques (18,4%) et les établissements de santé (10,6%), selon le dernier bulletin hebdomadaire de l'agence sanitaire Santé publique France. Ce classement ne tient toutefois pas compte des clusters en Ehpad et en milieu familial.