Est-il exact que 12 à 15% des enfants français deviennent illettrés ?

À LA LOUPE – Le neuropsychiatre Boris Cyrulnik a indiqué dans une interview radio que les enfants français sont entre 12 et 15% à devenir illettrés. Un chiffre inquiétant, qu'il compare au 1% observé en Scandinavie.

Au cours de cet entretien, Boris Cyrulnik a livré une série de chiffres afin d'illustrer le retard accumulé dans l'Hexagone en matière de moyens consacrés à la petite enfance. "En Suède, en Finlande […] 1% des enfants deviennent illettrés. En France, on est entre 12 et 15%", a-t-il lancé.

Lorsque l'on évoque la question de l'illettrisme, il est important de rappeler qu'il s'agit d'une maîtrise insuffisante de la lecture, de l'écriture, du calcul chez des personnes ayant été scolarisée. Des compétences qui permettent, en somme, de vivre de manière autonome au quotidien. Il faut donc différencier l'illettrisme de l'analphabétisme, qui concerne des personnes n'ayant jamais suivi un cursus scolaire.

Pour évaluer le nombre de Français touchés par l'illettrisme, LCI s'est tourné vers l'ANLCI, l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Son directeur, Hervé Fernandez précise "qu'il existe deux manières de le mesurer". Tous les dix ans environ, "l'Insee mène de vastes enquêtes, centrées sur les personnes ayant été scolarisées et qui ne maîtrisent pas les bases de la lecture et de l'écriture". Ces travaux concernent les 18-65 ans, "et les derniers résultats évaluent à 7% la part de cette tranche d'âge concernée par l'illettrisme", soit environ 2,5 millions de personnes.

L'autre méthode évoquée par Hervé Fernandez nous intéresse plus particulièrement, et concerne "les jeunes de 17-18 ans". Cette seconde évaluation "se déroule durant la Journée défense et citoyenneté (JDC)", avec des tests de lecture et de compréhension. "5% de ces jeunes sont en situation d'illettrisme", souligne le directeur de l'ANLCI, "soit 35 000 jeunes".