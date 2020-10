Éducation morale et civique : "En discutant, on y arrive mais je ne serai jamais à l'abri qu'une famille réclame ma tête"

Professeure dans un collège d'un quartier défavorisé de la capitale, Audrey* explique avoir "systématiquement" des questions et contestations au cours de ces heures passées à aborder les questions de la liberté de la presse, des caricatures, de Charlie Hebdo. "Je sais que lorsque j'aborde ces sujets, je vais avoir des élèves avec qui ça passe et d’autres non. Souvent, ce sont les meneurs, les grandes gueules, qui revendiquent leur appartenance à l'islam sans forcément le pratiquer. Ce ne sont pas des élèves qui vont à la mosquée et qui connaissent bien l’islam. Ce sont des adolescents qui revendiquent un islam identitaire, qui ont besoin d’appartenir à un groupe, de trouver des racines, de provoquer", nous explique Audrey.

Pour autant, l'enseignante assure que cela ne gêne jamais la tenue des cours, et ne l'empêche jamais d'aller jusqu'au bout de son enseignement. "Ces élèves, je les ignore. Je les laisse dans leur désaccord pendant un certain temps, sans les forcer à faire le travail. La clé est de ne pas les rejeter, ne pas les mettre à part. Et au final, en discutant, on y arrive. Il faut parfois passer par les cours d'histoire, évoquer les Lumières, rappeler que la laïcité permet aux minorités de pratiquer leur culte, leur montrer que ce qui est vrai pour le croyant ne l'est pas forcément pour les autres. Mais ils finissent toujours par écouter, respecter l'école et le professeur", assure-t-elle.

"Ce sont des heures de travail et d’échange. Ces discussions ne se font pas en une séance, mais en plusieurs, l’idéal étant de construire un parcours de plusieurs heures", explique la professeure d'histoire-géographie. "Il est donc primordial que l'Education nationale nous accorde du temps pour ces cours d’EMC, alors que l’enveloppe d’heures par établissements baisse régulièrement ces dernières années." D'autant plus qu'Audrey l'assure : en passant du temps sur ces sujets avec les élèves, les résultats sont positifs et encourageants.