Education nationale : 58 suicides recensés au cours de l'année scolaire 2018-2019

Le 23 septembre, le corps de Christine Renon, une directrice d’école de 58 ans, avait été retrouvé dans le hall de son école maternelle à Pantin. Ce drame avait profondément choqué les personnels de l’Education nationale, et mis en lumière un mal-être de plus en plus prégnant parmi certains personnels de l'Education nationale. Ce mercredi , le ministère a pour la première fois dévoilé les chiffres des suicides : 58 enseignants et personnels de l'Education nationale se sont donnés la mort au cours de l’année scolaire 2018-2019 et 11 depuis la rentrée de septembre.

Ces chiffres, confirmés à LCI, ont été communiqués lors du comité exceptionnel d'hygiène, sécurité et conditions de travail (CHSCT). Ils concernent l'ensemble du personnel enseignant et du personnel administratif, à savoir 992.000 personnes. A noter que le taux de suicide est de 5,85 pour 100.000 personnes. Un chiffre en deçà de la moyenne nationale, qui est de 16,7 pour 100.000 personnes, selon des données publiées en 2012 par l'Observatoire national du suicide.