Pont de Mirepoix-sur-Tarn : la famille de l'adolescente décédée appelle au calme après des menaces contre celle du chauffeur

"La famille de Lisa et ses parents souhaitent donc un apaisement afin que chacune de ces familles puisse faire son deuil. Nous appelons vraiment au calme, c'est important pour nous", écrivent les proches de la jeune fille dans un courrier adressé au quotidien La Dépêche du Midi , alors que ses obsèques doivent avoir lieu vendredi, au lendemain de celles du chauffeur.

Dans ce texte, la famille révèle que "la famille de Damien (le chauffeur du camion, ndlr) avait gardé notre fille, Lisa, lorsqu'elle était petite... Nous ne sommes donc pas dans la haine mais dans la souffrance". Elle invite au "respect du deuil et rien d'autre". Et de poursuivre : "Je suis infirmier, mon métier, ma passion c'est sauver des vies, et la maman de Lisa travaille également à aider des gens. Comment pouvons-nous voir les choses autrement ?".