Le 5 novembre à 16h47, les femmes travailleront bénévolement jusqu'à la fin de l'année

A travail égal... les hommes sont mieux payés que les femmes. C'est pour faire prendre conscience de ces inégalités que depuis plusieurs années, la newsletter féministe Les Glorieuses calcule le jour et l'heure à partir desquels on peut considérer que les femmes travaillent bénévolement jusqu'à la fin de l'année en cours. Et pour 2019, ce sera à partir de 16h47 ce mardi 5 novembre.