Les personnes âgées en difficulté pour payer leur maison de retraite

La moyenne des loyers pour une maison de retraite revient à 2 000 euros par mois, soit plus cher que la pension de retraite moyenne de 1 200 euros. Dans l'Hérault, certains pensionnaires de ce type d'établissement ont dû, en plus de leur pension, louer leur maison pour pouvoir financer leur séjour. Malgré leur fierté de pouvoir subvenir seuls à leurs besoins, cette charge est beaucoup trop élevée. Une mission gouvernementale s'est penchée sur le coût des maisons de retraite pour pouvoir adapter le tarif en fonction des revenus des pensionnaires.



