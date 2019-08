Électricité de l'Hexagone : la moins chère d'Europe ?

Le tarif réglementé de l'électricité a augmenté de 1,23% ce jeudi 1er août 2019. La hausse est de l'ordre de 50% sur dix ans. Cependant, on entend dire que dans notre pays l'électricité est la moins chère d'Europe et que la hausse va continuer. Il est dit aussi que l'ouverture du marché à la concurrence devait faire baisser les prix. Alors vrai ou faux, qu'en est-il vraiment ?



