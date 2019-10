Électricité : de plus en plus d'impayés et de coupures

JT 20H - Dans l'Hexagone, de plus en plus de citoyens sont plongés dans le noir, faute de pouvoir payer. Mais pour quelles raisons ? Que disent les fournisseurs d'électricité ?

À trois semaines de la trêve hivernale, les coupures d'électricité chez les particuliers, pour factures impayées, se multiplient. Plus 18% au premier semestre 2019 par rapport à la même période en 2018. Pour le médiateur de l'énergie, les fournisseurs se dépêchent de couper le courant, avant la trêve hivernale. Une pratique démentie par EDF.



