Electricité : les tarifs réglementés vont bien augmenter "pendant l'été" annonce de Rugy.

Cette hausse, qui concerne le tarif appliqué par EDF à environ 25 millions de foyers, pourrait s'élever à 5,9%, comme l'a proposé la Commission de régulation de l'énergie, a-t-il convenu. "Je ne vais pas démentir ce qu'a dit la Commission de régulation de l'énergie. Je dis simplement que comme cela avait été fait au début de cette année, cela sera confirmé par la Commission de régulation de l'énergie cet été", a affirmé le ministre.





Ces tarifs réglementés sont en place depuis plus de 70 ans en France. Ils ont été instaurés après la Seconde guerre mondiale pour éviter des variations trop brutales des prix. Une façon de protéger le pouvoir d'achat des ménages en minimisant des hausses éventuelles. Actuellement ces prix sont fixés par les pouvoirs publics tous les mois pour le gaz et tous les six mois pour l'électricité.