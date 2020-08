Elevage insalubre de canards révélé par L214 : tous les sites de l'exploitant fermés

Jeudi matin, quelques heures après la sortie des images obtenues grâce "un lanceur d'alerte" selon L214, les éleveurs ont contre-attaqué. Dans un entretien accordé à France Bleu Pays Basque, Aurore Vidal, co-propriétaire des lieux, dénonce un "montage vidéo mensonger et malhonnête". Elle assure "ne pas reconnaître" son installation dans cette vidéo, accuse l'association d'avoir "payé une personne en difficulté financière pour se procurer ces images" et partage son intention de poursuites en diffamation.

Mais deux jours après la publication des images chocs et de la pétition réclamant "la fermeture urgente et définitive du site et un audit généralisé de l’ensemble des élevages de reproducteurs et couvoirs de la filière foie gras", l'association de défense des animaux a en partie été entendue.