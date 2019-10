Non, une publicité pour des préservatifs ne met pas en scène Emmanuel Macron

TRUCAGE - Des internautes se sont amusés à détourner une publicité pour la marque de préservatifs Manix, en y plaçant une photographie du président de la République. Ces prétendues affiches publicitaires s'afficheraient dans le métro parisien ou dans une rue aux Antilles. Ces mêmes photomontages, assez grossiers, avaient déjà été partagés en 2018.

"Qui aurait vu le Général de Gaulle poser pour un pub de préservatif ?" questionne sur Twitter la centriste Sandra Fellous, ancienne élue du comité de gestion de la Caisse des écoles du 4e arrondissement de Paris, en postant une photo de ce qui serait une publicité de la marque Manix dans le métro parisien. On y découvre le président Emmanuel Macron et un jeune homme torse nu, se tenant par la taille.

Il s'agit là en réalité d'un grossier photomontage. On observe sur le torse du Président le logo AFP. L'agence de presse française marque ainsi ses photographies sur son site internet - comme on l'observe ci-dessous -, un moyen d'empêcher les téléchargements illégaux. Pour les obtenir sans flocage, et sous le format souhaité, les utilisateurs doivent acheter la photographie.