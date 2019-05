Emmanuel Macron en a fait un objectif : le plein emploi en 2025, est-ce possible ?

Le taux de chômage n'est jamais redescendu en dessous des 4% depuis 1975, et des 5% depuis 1979. Pour atteindre une situation de plein emploi, il faut lutter contre le chômage dit 'structurel'. Il s'agit du chômage dû à la structure économique et à la nature du marché de l'emploi. Par exemple, un problème de formation participe au chômage structurel, certains secteurs d'activité n'arrivant pas à recruter. En 2017 (dernier chiffre sûr connu), 150.000 offres déposées à Pôle Emploi ont conduit à un abandon de recrutement faute de candidats.





D'après l'OCDE, le taux de chômage structurel de la France serait de 8,6% et descendrait à 8,4% en 2020, donc toujours au-dessus du plein emploi. En bas du classement, on retrouve de nouveau l'Italie (9,2%), l'Espagne (15%) et la Grèce (16%). C'est l'Allemagne qui a le taux de chômage structurel de l'UE le plus bas avec 3,5%.





Attention toutefois, un taux de chômage général et un taux de chômage structurel bas ne renseignent pas sur la nature des emplois occupés ni des types de contrats. Par exemple, les travailleurs précaires sortent des statistiques du chômage. En outre, lorsque la population vieillit, il y a mécaniquement moins de chômage car de moins en moins de personnes entrent sur le marché de l'emploi.