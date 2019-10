Le nombre d'offres d'emploi atteint des records, mais le taux de chômage se maintient

LE CHÔMAGE S'ACCROCHE - Un baromètre réalisé par RegionsJob et dévoilé par Le Parisien dévoile que le nombre d'offres d'emploi bat des records en France, mais n'a pas d'incidence sur le taux de chômage qui sévit en Hexagone.

Les entreprise recrutent de plus en plus. Selon le baromètre réalisé par RegionsJob, le nombre d'offres d'emploi a explosé, entre juillet et septembre 2019. En effet, une hausse de +19% a été observée sur cette période, comparé à l'année 2018 au même moment, comme le rapporte le journal Le Parisien qui publie ces chiffres.

"Les entreprises sont beaucoup moins frileuses pour embaucher, malgré une croissance faible", explique au quotidien David Beaurepaire, directeur délégué de HelloWork, société qui héberge la plate-forme RegionsJob. "Les carnets de commandes se remplissent, les baisses de charges sont pérennisées et la France est relativement protégée d'un climat international incertain." Ainsi, la hausse était de +5% au premier trimestre, +13% au deuxième trimestre et +19% au troisième trimestre.