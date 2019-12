Don du sang : une maman lance un appel à l'aide après la baisse des stocks depuis le début de la grève

"Mon fils a besoin de transfusions en urgence qui ne peuvent se faire qu'à l'hôpital. En cas de biopsie ou d'une ponction de la moelle, les besoins en plaquettes de sang sont doublement plus élevés", s'inquiète la maman qui redoute que les stocks se retrouvent bientôt à sec. "Si l'hôpital Necker ou Saint-Louis à Paris manquent de plaquettes, il pourrait y avoir des répercussions sur toute la France et les conséquences pourraient être dramatiques pour les enfants", s'alarme-t-elle dans La Dépêche. Les plaquettes de sang maintiennent Dylan en vie : "S'il n'en bénéficie plus, il peut attraper des infections et ce sera rapidement la fin", confie-t-elle.