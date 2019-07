Fuite des sujets du bac : ce que l'on sait de l'enquête

Vendredi 21 juin, plus de 800.000 candidats au baccalauréat passent les épreuves de mathématiques des séries générales. Peu de temps après le début de l'épreuve, plusieurs établissements parisiens et de la petite couronne avertissent le Service interacadémique des examens et concours (SIEC). Plusieurs lycéens affirment avoir reçu les sujets de mathématiques des filières L et ES la veille de l'épreuve.





Refusant d'annuler les épreuves - les cas de fraude ne concernant qu'une zone géographique limitée - le ministère de l'Education nationale porte plainte pour "suspicions de fuites." "Quelques candidats auraient reçu, par des réseaux privés et non pas par des réseaux sociaux, les sujets en amont des épreuves", avait déclaré Jean-Marc Huart, directeur général de l’enseignement scolaire au ministère de l’Education nationale, lors d’un point presse. Le parquet de Paris avait dans la foulée ouvert vendredi 21 juin une enquête pour fraude aux examens, abus de confiance et recel de ce délit.