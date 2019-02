Elevage intensif, chasse, fourrure : 55% des Français jugent que la cause animale doit avoir sa place dans le Grand débat

"Pour éviter les souffrances liées au transport des animaux et les scandales de maltraitance dans les abattoirs", plus de 4 Français sur 5 (82 %) souhaitent que les animaux d'élevage soient abattus sur leur lieu d'élevage par des professionnels.





Plus de 9 Français sur 10 (91 %) se disent opposés au commerce de la fourrure tandis que près de 7 Français sur 10 (69 %) rejettent la chasse, 84 % souhaitent que le dimanche devienne un jour non chassé et 75 % se prononcent pour l'interdiction de la chasse à courre.





Enfin, 73 % des sondés se prononcent pour l'interdiction de la corrida en France et 67 % des Français veulent qu'on interdise la présence des animaux sauvages dans les cirques comme c'est le cas dans 23 pays de l'UE et 64 % souhaitent l'interdiction des delphinariums.