Moustiques tigres : 18 cas de dengue en Paca, opération de démoustication mardi en Dordogne

La prolifération des moustiques tigres dans le sud de la France a entraîné 18 contaminations à la dengue en région Provence-Alpes-Côte d’Azur et une probable au chikungunya, a annoncé l'agence régionale de santé, tandis qu'aucun cas de zika n’a été détecté pour l’heure.





"Ce sont uniquement des cas importés, pas autochtones. C’est quelque chose qui arrive tous les ans, il ne faut pas dramatiser", a tempéré l’ARS, alors que l’île de la Réunion est actuellement touchée par une épidémie. Et de préciser : "On parle de cas autochtone quand une personne a contracté la maladie sur le territoire national et n’a pas voyagé en zone contaminée dans les 15 jours précédents le début de ses symptômes".