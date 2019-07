Plainte de salariés contre Orange pour des ampoules radioactives : de quoi parle-t-on ?

En revanche, et c’est là que le bât blesse, des déchets radioactifs sont encore présents en grand nombre en France. Difficile d’avoir un chiffre précis, mais on estime le nombre de vieilles ampoules contenant du radium et du tritium entre 1 million (selon France Télécom en 2001) et 5 millions (selon les syndicats). 400 000 exemplaires de ces parafoudres sont actuellement stockés en Auvergne et attendent d’être éliminés définitivement. Problème : certaines ampoules peuvent être radioactives pendant 1 600 ans, comme c'est le cas pour les premières générations contenant du radium.





C’est justement en Auvergne, dans le Cantal, qu’une dizaine de décès et des cancers ont été constatés dès 2007. Les victimes, anciens salariés de France Télécom et de la Poste, travaillaient dans les mêmes locaux. Il parait pour autant prématuré d’établir un lien direct, "de cause à effet" selon Yves Sacquin, entre ces problèmes de santé et le contact éventuel avec des déchets radioactifs : "On parle de cancers qui se déclenchent quarante ans après", explique le scientifique. "Quelle probabilité pour qu'ils soient causés par ces ampoules ?"