En débat : pour ou contre du foie gras sur la table du réveillon ?

Le Foie Gras est un mets d’exception, consommé par 93% des Français et qui tient une place bien particulière dans leur cœur : 96% s’accordent à dire que "le foie gras fait partie du patrimoine gastronomique français" et 89% que "le foie gras participe au rayonnement de l’art de vivre et de la culture gastronomique française dans le monde." Ils sont près de 8 sur 10 (78%) à faire confiance dans son mode de production. (Source : CSA novembre 2017)





Depuis plus de 20 ans, plusieurs études indépendantes ont été réalisées afin d’évaluer l’impact du gavage sur le bien-être des canards et des oies.

Premièrement, le gavage reproduit un phénomène naturel réversible

Le gavage consiste à remplir le jabot du canard, ou de l’oie, d’une quantité croissante et adaptée de maïs mélangé à de l’eau. Dans la nature, cette "poche anatomique" permet aux oiseaux de stocker rapidement une grosse quantité de nourriture, qui constituera une réserve de nourriture pour rapporter la becquée à leurs oisillons ou se transformera en réserve énergétique avant d’engager des vols migratoires.





Pour remplir le jabot, le gaveur utilise un tube, appelé embuc, qu’il introduit d’un geste sûr et précis dans le bec puis l’œsophage : chez l’oie ou le canard, l’œsophage est un tissu élastique, contrairement à celui de l’Homme, qui est cartilagineux. Une transposition anthropomorphique de cette phase serait donc une erreur. L’embucquage ne dure en moyenne que 4 à 6 secondes. Un canard reçoit ainsi deux repas par jour ; une oie, trois fois. Les quantités sont adaptées par l’éleveur en fonction du rythme de digestion de l’animal.





Il faut préciser que la phase de gavage est précédée d’une période de préparation durant laquelle l’animal est nourri à volonté, une seule fois par jour. Le canard s’adapte instinctivement à cette situation en ingérant une grosse quantité de maïs à chaque prise alimentaire, comme il le ferait dans la nature. Cette étape de pré-gavage développe le jabot, stimule les fonctions digestives et initie le processus d’engraissement du foie.

Deuxièmement, les éleveurs prennent soin de leurs animaux

Les canards ne sont pas effrayés par le gavage. Il n’y a pas d’augmentation des comportements associés à l’état de stress. Par ailleurs, le taux sanguin de corticostérone – une hormone liée au stress – n’augmente pas durant la période de gavage. Plusieurs études [1] ont ainsi confirmé que le gavage ne perturbe pas plus les palmipèdes que le fait de les attraper ou de les emmener s’abriter, manœuvres courantes dans tous les élevages[2][3]

Troisièmement, la viabilité économique des élevages dépend du respect des animaux

Pour obtenir de bons produits, les animaux doivent être respectés : les producteurs de foie gras ne peuvent se permettre de perdre des animaux qu’ils ont achetés, élevés et soignés, sous peine de mettre économiquement en péril leurs exploitations. C’est pourquoi les canards et les oies sont particulièrement surveillés et protégés durant toute la période de gavage et que leur bien-être est un souci permanent pour les producteurs de foie gras.

[1] Faure JM, Guy G, Guémené D, Noirault J, Destombes N, Garreau-Mills M. Behavioural and physical response to ACTH injections, force-feeding procedure and various potential source of stress in male mule ducks. 1998 ; July 21-25th Congress of International Society for Applied Ethology. Clermont-Ferrand. France.

[2] Faure J-M, Guémené D, Guy G, et al. Is there avoidance of the force feeding procedure in ducks and geese ? Anim Res. 2001 ; 50 : 157–164.

[3] Guémené D, Guy G, Noirault J, et al. Force-feeding procedure and physiological indicators of stress in male mule ducks. Br Poult Sci 2001;42:650-657.