EN DIRECT - Circulation : journée moins "noire" que l'an dernier, jusqu'à 720 km de bouchons

Ce samedi, jour de chassé-croisé entre "juillettistes" et "aoûtiens", devait être "la journée la plus difficile de l'été sur l'ensemble des grands axes" routiers français, selon Bison Futé qui l'avait classée en noir dans le sens des départs. La circulation a été finalement moins "pire" que l'an dernier. "La situation est conforme aux prévisions avec des premiers départs qui ont commencé très tôt le matin dès 4h, et des difficultés de circulation sur l'ensemble des axes de liaison du pays", a indiqué Bison Futé dans un communiqué.





Les difficultés touchaient à la mi-journée "en particulier la vallée du Rhône (A6-A7, A43, A48, A42), l'arc méditerranéen (A8, A9), la transversale A61 entre Narbonne et Toulouse, l'A10 entre Bordeaux et Tour, et le Grand Ouest (A11, A87, A13 notamment)", selon le communiqué.