EN DIRECT - Crash d'un bombardier d'eau dans le Gard : le pilote aurait "perdu ses repères"

CASTANER SUR PLACE





Christophe Castaner se rendra sur les lieux du drame demain, annonce un communiqué commun du ministre de l'Intérieur et de son secrétaire d'Etat Laurent Nuñez. "Cet accident nous rappelle une nouvelle fois ce que peut représenter l’engagement permanent des femmes et des hommes, sur terre comme dans les airs, au service de tous nos concitoyens, indique le communiqué. Christophe Castaner et Laurent Nuñez apportent leur total soutien à l’ensemble des effectifs mobilisés depuis plusieurs semaines et toujours engagés à cette heure dans la lutte contre les flammes."