75e anniversaire du Débarquement : revivez cette journée de commémorations

MACRON





"Aujourd'hui la France n'oublie pas. La France n'oublie pas tous ces combattants à qui elle doit de vivre libre. Elle n'oublie pas les 135.000 soldats britanniques, américains, canadiens (...) qui ont débarqué ce 6 juin sur les plages de Normandie et ont fait basculer le destin de l'Europe et du monde."

"La France n'oublie pas les 2 millions de soldats qui s'engagèrent dans les terres normandes pour libérer ses villes" déclare le président de la République

"Au nom de la France, au nom de notre nation, je m'incline ce jour devant votre bravoure. Je m'incline devant les tués, disparus, qui tombèrent en héros sur ces terres normandes, et pour la plupart y reposent pour l'éternité. Je m'incline et leurs vétérans et leurs nations, je dis merci."