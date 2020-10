EN DIRECT - Crues dans le Sud-Est : le bilan s'alourdit à 6 morts après la découverte du corps d'un pompier

MACRON DANS LE 20H DE TF1 : "PENSEES POUR LES VICTIMES"





"Je veux d'abord avoir une pensée pour toutes les familles des victimes. La tempête Alex a traversé le pays : le Finistère et le Morbihan ont été durement touchés et comptent une victime, le Var également, et les Alpes-Maritimes, cruellement touchées par ces inondations avec d'ores-et-déjà 5 victimes retrouvées, et qui vivent dans l'angoisse et le traumatisme humain. C'est aussi la solitude et l'isolement de certaines vallées et nous avons eu des Françaises et des Français d'un courage inouï. Ce n'est pas demain que l'on retrouvera le visage d'avant", a déclaré le chef de l'Etat dans le 20H de TF1, depuis Saint-Martin-Vésubie.





"Dans quatre à cinq semaines, le train pourra recommencer à fonctionner. Et pour que la route fonctionne, Il va falloir aussi reconstruire des viaducs, cela prendra des mois pour retrouver les accès d'avant dans ces vallées enclavées", a-t-il poursuivi, ajoutant que dans les prochaines semaines des choses vont pouvoir être réaménagées, "au-delà des hélicoptères".