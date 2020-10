EN DIRECT - Tempête Alex : Emmanuel Macron auprès des sinistrés du Sud-Est

Quelques jours après l'épisode météorologique extrême qui a frappé l'arrière-pays niçois, Emmanuel Macron est venu témoigner de sa solidarité dans la région. Particulièrement sinistrée (on parle d'un milliard d'euros de dégâts), la région déplore également plusieurs morts et de nombreux disparus. Les routes, les exploitations agricoles et les maisons des particuliers ont essuyé les crues et les pointes de vent, rendant nécessaire la déclaration de l'état de catastrophe naturelle par le président Macron, en visite mercredi 7 octobre sur ces territoires meurtris.