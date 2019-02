Par ailleurs, le trafic à destination et en provenance du Sud-Ouest est transféré de gare Montparnasse vers la gare d'Austerlitz. Plus précisément, les TGV entre la capitale et Tours, La Rochelle, Poitiers, Bordeaux, et les gares au-delà de Bordeaux "seront départ et arrivée Austerlitz à partir de 15H27", a indiqué la SNCF à l'AFP.

Tous les trains Ouigo ou tous les autres TGV à destination de la Bretagne et des Pays-de-la-Loire "demeurent départ et arrivée Paris Montparnasse", a précisé un porte-parole.